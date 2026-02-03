В США боксёр лишился парика во время боя и обвинил в этом шампунь своей матери

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Американский тяжеловес Джаррелл Миллер попал в курьёзную ситуацию во время боя в Мэдисон-сквер-гарден: после серии ударов его соперника парик спортсмена съехал и распустился прямо на ринге. Об этом сообщает Sky News.

Инцидент произошёл во время поединка с Кингсли Ибе. В конце раунда 37-летний Миллер заметил, что парик слетел, улыбнулся и бросил его в зрительный зал. Несмотря на неловкий эпизод, боксёр сохранил самообладание и в итоге выиграл бой.

В послематчевом интервью американец объяснил, почему вообще вышел на ринг в парике. По его словам, незадолго до боя он помыл голову средством, которое оказалось агрессивным отбеливателем:

Я заехал к маме, увидел у неё бутылки с шампунем и вымыл голову. Оказалось, что это что-то вроде аммиачного средства. У меня буквально за два дня выпали волосы».

Боксёр добавил, что в срочном порядке попросил менеджера купить парик и отнёсся к ситуации с юмором. «Я же комик, умею подшучивать над собой», — пояснил Миллер.