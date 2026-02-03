В Минкульте объяснили, почему место ректора Школы-студии МХАТ отдали мужу Ксении Собчак

ВКонтакте

Трудовой договор с режиссёром Константином Богомоловым, назначенным исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, заключили до проведения выборов нового руководителя вуза. Об этом, ссылаясь на информацию пресс-службы Минкульта РФ, пишет Интерфакс во вторник, 3 февраля.

«На основании приказа Минкультуры России от 23.01.2026 № 03-КФ-230126 К. Ю. Богомолов назначен с 24.01.2026 исполняющим обязанности ректора Института. Трудовой договор с ним заключён на период до проведения выборов ректора», — пояснили в министерстве.

Власти напомнили, что Богомолов — театральный деятель и кинорежиссёр, выпускник филологического факультета МГУ и ГИТИСа, имеет звание заслуженного деятеля искусств России, «отвечает квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями для назначения».