В Госдуме предложили разрешить разблокировку банковских карт через «Госуслуги»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Госдуме предложили ввести возможность подачи заявлений о разблокировке банковских карт и счетов через портал «Госуслуги». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение, направленное депутатами фракции «Новые люди» в Минцифры.

Инициатива предполагает создание на платформе единого окна, через которое можно будет подавать документы и жалобы в случае, если банк отказывает в разблокировке счёта или карты без объяснения причин либо не отвечает на обращение.

С помощью такой схемы, по мнению авторов, гражданам будет удобнее обращаться в ЦБ, Росфинмониторинг или Федеральную службу судебных приставов. Банки же, в свою очередь, смогут использовать подтверждённую идентификацию через систему ЕСИА — предполагается, что это снизит риск мошенничества и упростит проверку обращений.