Россиянам планируют ограничить вывоз рублей за рубеж: определённая сумма в кармане вынудит объясниться

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

С 1 сентября при вывозе из России в страны ЕАЭС наличных рублей на сумму от 10 тысяч долларов по текущему курсу гражданам придётся указывать их происхождение и цели использования. Такие меры предусмотрены в проекте указа президента, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с документом.

Новые правила касаются именно вывоза рублей за границу, а не пользования ими внутри страны. Исключение сделают для тех, кто вылетает через международные аэропорты России, но с обязательным уведомлением таможни. Если же общая сумма превысит допустимый эквивалент, к уведомлению придётся приложить документы, подтверждающие происхождение средств.

С 1 сентября планируется также ввести запрет на вывоз золотых слитков весом более 100 граммов. Ограничение не коснётся пассажиров, покидающих страну через аэропорты «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Кневичи», но только при наличии разрешения Пробирной палаты.

Сообщается, что для юрлиц и ИП правила будут жёстче — вывозить наличные рубли можно будет только через международные аэропорты и с обязательным уведомлением таможенных органов, независимо от суммы. На банки и другие кредитные организации новые требования распространяться не будут.