Сам себе дворник: в Госдуме предложили давать скидки на ЖКХ тем, кто чистит снег и лёд у своих подъездов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Госдуме предложили давать скидки на ЖКХ тем, кто чистит снег и лёд у своих подъездов. Об инициативе парламентариев сообщает РИА Новости во вторник, 3 февраля.

«В целях стимулирования данной позитивной практики и справедливого поощрения социально ответственных граждан считаю целесообразным рассмотреть возможность внедрения механизма предоставления им скидки на оплату общедомовых коммунальных услуг (содержание и текущий ремонт общего имущества МКД)», — говорится в письме на имя министра строительства РФ Ирека Файзуллина.

При этом общее собрание собственников должно утвердить перечень допустимых работ для добровольцев и их стоимость в условных трудозатратах.

Депутаты опасаются, что граждане будут злоупотреблять подобной практикой, поэтому предлагают установить предельный размер ежемесячной скидки не более 50% от общедомовой составляющей, и годовой лимит трудозатрат на одного человека. Контроль за процессом должны осуществлять совет дома и жилищная инспекция. Кроме того, скидка будет распространяться только на платёж, который касается содержания и обслуживания жилья, не затрагивая плату за коммунальные услуги.