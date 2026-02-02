Мыть руки и носить маску: в Роспотребнадзоре рассказали, как уберечься от оспы обезьян

ВКонтакте

Соблюдение правил личной гигиены поможет избежать заражения оспой обезьян. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре в понедельник, 2 февраля.

«При контактах с людьми, прибывшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания, и ощущающими недомогание, необходимо следовать базовым профилактическим правилам — пользоваться маской и соблюдать гигиену рук», — напомнили специалисты.

Основным центром опасного заболевания является Африка. Пребывая в зарубежных поездках, гражданам следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами. Заражение возможно при контакте с повреждёнными участками кожи инфицированного человека, предметами и биологическими жидкостями больного человека.