От подозрения до анализов две недели: в России утвердили сроки диагностики рака

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Пациент, у которого врач заподозрил онкологию, должен получить специализированную консультацию в течение трёх рабочих дней. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ, сообщает РИА Новости в понедельник, 2 февраля.

В течение следующих 7 рабочих дней заболевший должен пройти все диагностические, инструментальные и лабораторные исследования. В случае выявления злокачественного новообразования врач направляет пациента на лечение в специализированную медицинскую организацию. Диспансерное наблюдение за ним должны установить в течение трёх рабочих дней со дня постановки диагноза.