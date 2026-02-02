У «Балтики» могут появиться перспективы сыграть в еврокубках: глава ФИФА предложил снять санкции с российских клубов

ВКонтакте

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино считает, что необходимо вернуть российские сборные и клубы на международную арену. Об этом глава организации заявил британским журналистам, сообщает Интерфакс в понедельник, 2 февраля.

«Мы обязаны это сделать. Этот запрет ничего не дал, он лишь породил ещё больше разочарования и ненависти», — считает президент ФИФА.

Российские клубы и сборные отстранили от участия в международных соревнованиях в 2022 году. Калининградская «Балтика» после 18 туров занимает пятую строчку в чемпионате России и вполне может претендовать на место в одном из трёх еврокубков.