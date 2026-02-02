«Мат нужно защищать и спасать»: лингвисты опасаются, что ругань в русском языке теряет силу

ВКонтакте

Российские лингвисты заговорили о необходимости «защищать и спасать» мат. Об этом, ссылаясь на заявление сотрудника Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Владимира Пахомова, пишет РИА Новости в понедельник, 2 февраля.

«Явно, что мата стало больше. <…> Лингвисты сейчас, как бы парадоксально это ни звучало, выдвигают тезис о том, что мат нужно защищать и спасать, что нужно стараться мат ограничить в употреблении именно для того, чтобы мы этот уникальный пласт слов, обладающих такой силой, не потеряли», — пояснил специалист.

При этом полностью искоренять мат из языка, по мнению Пахомова, не нужно. Вместо запретов он предлагает делать ставку на просвещение — объяснять носителям языка, где и в каком контексте подобная лексика уместна.