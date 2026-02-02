Страховщиков хотят обязать взыскивать выплаты с лихачей и водителей, попавших в ДТП пьяными

ВКонтакте

В Госдуме предложили сделать обязательным взыскание страховых выплат с виновников ДТП, если авария произошла при отягчающих обстоятельствах. Межфракционный законопроект планируют внести на рассмотрение парламента, передаёт РИА Новости в понедельник, 2 февраля.

Инициатива касается системы ОСАГО. Авторы предлагают обязать страховые компании предъявлять регрессные требования к водителям, которые причинили вред умышленно, находились за рулём в состоянии опьянения, не имели прав или скрылись с места аварии. Сейчас такие взыскания носят необязательный характер.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект разработан для более «справедливого формирования тарифной политики» по ОСАГО. По мнению депутатов, страховые компании часто не взыскивают деньги с очевидных нарушителей, а свои расходы затем перекладывают на добросовестных водителей — например, через рост тарифов.

Отдельно в документе прописана обязанность Центробанка публиковать открытую статистику по регрессным требованиям. Предлагается также упростить саму процедуру взыскания: страховщики должны будут сначала предлагать виновникам добровольно оплатить долг, в том числе через сервисы электронного правительства.

Ещё одно нововведение — упрощённый порядок взыскания денег по ОСАГО через суд. Это, по мнению авторов законопроекта, ускорит разбирательства и не ухудшит положение ответчиков, поскольку все условия уже прописаны в страховом законодательстве и решения можно обжаловать.

Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов напомнил, что «регресс по ОСАГО — не ноу-хау, а действующая и действенная практика»: страховщики сначала выплачивают деньги потерпевшим, а потом через суд взыскивают сумму с виновника ДТП — частично или полностью, если были нарушены условия договора. По словам депутата, сейчас компании этим правом почти не пользуются.