В Мозамбике из-за масштабных наводнений крокодилы стали нападать на людей. В стране зафиксировали уже третий смертельный случай. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на местные СМИ.

Мужчина стал жертвой хищника, когда подошёл слишком близко к воде. Огромный крокодил напал внезапно и почти полностью проглотил его. Сильные паводки привели к беспрецедентному разливу рек. В результате крокодилы, в том числе из реки Лимпопо, покинули привычную среду обитания и оказались в затопленных городах и посёлках. Местные власти рекомендуют гражданам не приближаться к стоячей воде.