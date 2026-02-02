Сало мясом не испортишь: в России грудинка и другие виды свинины подешевели на 25-30%

ВКонтакте

В России закупочная цена килограмма свинины в конце января 2026 года упала до 104 рублей. Обвал цен по оценкам «Коммерсанта» связан с перепроизводством.

Заметнее всего за год подешевела грудинка — на 30%, до 192 рублей за 1 кг. Лопатка потеряла 26%, до 185 руб. за 1 кг. Исключением стал только карбонад: сейчас в опте он стоит 335 рублей за 1 кг, на 18% больше в январе 2025-го.

Только в январе — ноябре в России произвели 3,79 млн тонн свинины, то есть за год показатель вырос на 22%. Но потребление этого мяса осталось неизменным — в среднем 31,5 кг на человека в год.

Эксперты отмечают, что дальнейшее падение цен и продажа продукции ниже себестоимости приведут к разорению мелких хозяйств. Крупные производители при этом смогут нарастить долю, вкладываясь в наиболее прибыльные категории.

При этом покупатели не почувствуют снижение цен. Специалисты объясняют это долгосрочными контрактами с фиксированной стоимостью, а также тем, что розничные продавцы избегают значительного снижения цен из-за риска потери воспринимаемой ценности товара. При этом крупные торговые сети могут увеличить частоту скидочных акций на сырые отрубы и базовые продукты из свинины.