Стала известна дата выхода сериала по Гарри Поттеру

Премьера сериала по вселенной Гарри Поттера состоится в начале 2027 года. Об этом сообщил председатель и генеральный директор HBO Кейси Блойс, его цитирует Deadline.
Компания ориентируется на период с января по апрель 2027 года, однако точную дату релиза пока не называет. Блойс подчеркнул, что проект уже перешёл в активную стадию производства, и это позволило сузить временные рамки выхода.
Съёмки сериала проходят в Великобритании. Главные роли исполняют Доминик МакЛоклин (Гарри Поттер), Аластер Стаут (Рон Уизли) и Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер). В проекте также задействованы Паапа Эссьеду, Джон Литгоу и Джанет МакТир. Музыку для сериала пишет Ханс Циммер.
Сценаристом и исполнительным продюсером проекта выступает Франческа Гардинер, несколько эпизодов снимает Марк Майлод. Автор книжной серии Джоан Роулинг участвует в работе над сериалом в качестве исполнительного продюсера.
Впервые о создании сериала по книгам Джоан Роулинг стало известно в сентябре 2024-го. Спустя полгода HBO утвердила актёров на главные роли, причём на место Волан-де-Морта разрешили претендовать женщинам. Дэниел Рэдклифф поддержал нового Гарри Поттера и пожелал преемнику с удовольствием провести время на съёмках.