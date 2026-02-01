Стала известна дата выхода сериала по Гарри Поттеру

ВКонтакте

Премьера сериала по вселенной Гарри Поттера состоится в начале 2027 года. Об этом сообщил председатель и генеральный директор HBO Кейси Блойс, его цитирует Deadline.

Компания ориентируется на период с января по апрель 2027 года, однако точную дату релиза пока не называет. Блойс подчеркнул, что проект уже перешёл в активную стадию производства, и это позволило сузить временные рамки выхода.

Съёмки сериала проходят в Великобритании. Главные роли исполняют Доминик МакЛоклин (Гарри Поттер), Аластер Стаут (Рон Уизли) и Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер). В проекте также задействованы Паапа Эссьеду, Джон Литгоу и Джанет МакТир. Музыку для сериала пишет Ханс Циммер.

Сценаристом и исполнительным продюсером проекта выступает Франческа Гардинер, несколько эпизодов снимает Марк Майлод. Автор книжной серии Джоан Роулинг участвует в работе над сериалом в качестве исполнительного продюсера.