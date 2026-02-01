Солнце резко проснулось: за утро воскресенья учёные зафиксировали три сильные вспышки

ВКонтакте

На Солнце утром произошли первые с 21 января сильные вспышки уровня M, которые предшествуют событиям высшего, X-класса. Об этом сообщают на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в воскресенье, 1 февраля.

С 05:00 до 08:00 по московскому времени учёные зафиксировали три мощные вспышки, и это стало неожиданностью после почти полного затишья. Ещё несколько дней назад все признаки указывали на то, что Солнце уходит в длительный период низкой активности.

В последнюю неделю января на звезде почти исчезли солнечные пятна и корональные дыры, а потоки рентгеновского излучения снизились в 5–6 раз по сравнению с серединой месяца. Общий индекс активности опустился примерно до 1 балла из 10 возможных — специалисты даже допускали, что он может приблизиться к нулю. Всё это выглядело как закономерная пауза после мощного всплеска, который наблюдали в середине января.

Ситуация резко изменилась накануне. Рост активности связали с крупной группой пятен № 4366 — они начали быстро увеличиваться в северо-восточной части солнечного диска. На этом фоне резко выросло и общее число вспышек: только за один день их зарегистрировали 21 — против семи сутками ранее.

По оценкам специалистов, в ближайшие сутки Солнце может продолжить наращивать активность и попытаться выйти на более высокий уровень. Пока происходящее не оказывает влияния на Землю: активная область ещё не сместилась в положение, при котором возможны геомагнитные последствия.

Учёные также отмечают, что усиление солнечной активности учитывается при подготовке космических запусков. В частности, речь идёт о миссии Artemis с лунным кораблём SLS, который во время полёта выходит из-под защиты магнитного поля Земли. Сейчас старт перенесли как минимум на 8 февраля из-за погодных условий во Флориде, и есть вероятность, что к этому времени обстановка на Солнце стабилизируется.