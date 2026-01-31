Эксперт назвал три модели семейного бюджета, которые помогают избежать ссор

ВКонтакте

Разногласия при планировании семейного бюджета нередко становятся причиной конфликтов и разлада в отношениях. Снизить напряжение помогают три основные модели управления деньгами — «одна касса», «три конверта» и «раздельные счета». Об этом РИА Новости рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России Мария Иваткина.

По её словам, каждая семья выбирает подходящий формат исходя из финансовых привычек партнёров, разницы в доходах и общих целей. Идеальной схемы, которая подошла бы всем без исключения, не существует.

Модель «одна касса» предполагает, что все доходы супруги складывают в общий бюджет, из которого оплачиваются повседневные траты и крупные покупки. Такой вариант удобен для ведения быта и планирования, так как не требует сложных расчётов. Однако он может стать источником споров, если один из партнёров зарабатывает значительно больше и хочет тратить крупные суммы на личные нужды, а второй считает такие расходы не соответствующими интересам семьи.

Тем, кто хочет сохранить большую финансовую самостоятельность, эксперт советует рассмотреть модель «три конверта». В этом случае создаётся общий счёт для обязательных расходов — оплаты ЖКУ, ипотеки и затрат на детей, а у каждого из партнёров остаются личные средства. Такой подход снижает число поводов для споров и позволяет делать подарки, не раскрывая траты из общего бюджета. При этом, отметила Иваткина, важно заранее договориться, что делать, если в общем «конверте» закончатся деньги.

При модели «раздельные счета» каждый партнёр самостоятельно распоряжается своими доходами, а общие расходы распределяются по договорённости. Например, один оплачивает продукты, другой — секции для ребёнка. Такой формат подходит парам, ценящим финансовую независимость, но может осложнить накопления на крупные совместные цели — покупку дома или оплату образования.

Эксперт подчеркнула, что любая из моделей работает только при взаимном согласии. Если один из партнёров избегает разговоров о деньгах и вынужден постоянно экономить, пока другой тратит без ограничений, это со временем приведёт к росту напряжения и конфликтам.

Обсуждать финансы в семье, по словам Иваткиной, лучше спокойно и без претензий. Важно открыто говорить о своих ожиданиях и опасениях и не соглашаться молча на неудобный вариант, так как в долгосрочной перспективе это может подорвать отношения и даже привести к разводу.