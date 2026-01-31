Сотни звонков и СМС: чем грозит грубость в разговоре с телефонными аферистами

ВКонтакте

Грубить телефонным мошенникам опасно: разозлившись, они могут «отомстить» и превратить жизнь человека в настоящий кошмар. Об этом заявила руководитель программ корпоративного благополучия сервиса «ФинЗдоровье» Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина. Эксперта цитирует РИА Новости в субботу, 31 января.

Отвечая на вопрос, можно ли резко разговаривать с аферистами, когда становится понятно, кто именно звонит, эксперт подчеркнула, что этого делать не стоит. По её словам, эмоциональная реакция может сыграть против самого абонента. Разозлившиеся мошенники, как пояснила Колбасина, способны устроить настоящую атаку на номер телефона. В результате человеку начинают массово поступать звонки и СМС — с кодами подтверждения, уведомлениями о регистрациях на различных сайтах и навязчивой рекламой.

Эксперт также предостерегла от попыток «потроллить» злоумышленников или вывести их на чистую воду. По её мнению, такие разговоры бессмысленны и только усугубляют ситуацию. Самая безопасная тактика — сразу прекратить разговор и не вступать в диалог.