В Москве неизвестные разбили мемориальную доску возле дома, где жила и была убита журналистка Анна Политковская

В Москве на улице Лесной неизвестные разбили мемориальную доску, установленную в память об убитой журналистке Анне Политковской. Об этом сообщил в своём телеграм-канале бывший муниципальный депутат столичного округа Зюзино Александр Замятин.
Мемориальную доску повредили на доме № 8/12 — именно там Политковская жила и была убита 7 октября 2006 года. Судя по фото, осколки после случившегося так и остались лежать на месте, убирать их никто не стал.
Как отмечает автор публикации, инцидент произошёл накануне 19 января — дня памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, застреленных в Москве в 2009 году. Информации о видеозаписях с места произошедшего пока нет.
Анна Политковская родилась 30 августа 1958 года в Нью-Йорке в семье советских дипломатов. Окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Работала в ряде федеральных изданий, а с 1999-го была специальным корреспондентом и обозревателем «Новой газеты». Широкую известность получила благодаря материалам о военных конфликтах на Северном Кавказе, нарушениях прав человека и социальной проблематике. Неоднократно выезжала в зоны боевых действий в Чечне, Ингушетии и Дагестане, участвовала в переговорах с террористами во время захвата заложников в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Занималась правозащитной деятельностью и была автором документальных и публицистических книг, изданных в России и за рубежом. Журналистку убили 7 октября 2006-го в подъезде её дома в Москве. Похоронена на Троекуровском кладбище. Родственники неоднократно заявляли, что в последние годы жизни Политковская получала угрозы из-за своей профессиональной деятельности.
В 2023 году сообщалось, что осуждённого за организацию убийства Анны Политковской помиловали после участия в СВО.