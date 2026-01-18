В Москве неизвестные разбили мемориальную доску возле дома, где жила и была убита журналистка Анна Политковская

ВКонтакте

В Москве на улице Лесной неизвестные разбили мемориальную доску, установленную в память об убитой журналистке Анне Политковской. Об этом сообщил в своём телеграм-канале бывший муниципальный депутат столичного округа Зюзино Александр Замятин.

Мемориальную доску повредили на доме № 8/12 — именно там Политковская жила и была убита 7 октября 2006 года. Судя по фото, осколки после случившегося так и остались лежать на месте, убирать их никто не стал.

Как отмечает автор публикации, инцидент произошёл накануне 19 января — дня памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, застреленных в Москве в 2009 году. Информации о видеозаписях с места произошедшего пока нет.