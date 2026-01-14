Рэперу Гуфу вменяют грабёж после драки в подмосковной бане, артист всё отрицает

ВКонтакте

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) не признал вину по уголовному делу о грабеже, возбуждённому после конфликта в банном комплексе в Подмосковье. Об этом пресс-служба прокуратуры Московской области рассказала в своём телеграм-канале в среду, 14 января.

Очередное заседание прошло в Наро-Фоминском городском суде. По версии следствия, утром 23 октября 2024 года Долматов и его знакомый избили мужчину в бане, которая находится в деревне Малые Горки. Потерпевшим оказался брат администратора заведения.

Как считает обвинение, после драки у мужчины открыто похитили дорогой смартфон. Действия фигурантов квалифицировали по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, а также с угрозой его применения»).

В прокуратуре уточнили, что после оглашения обвинения оба подсудимых заявили о своей невиновности и отказались давать показания на текущем этапе судебного следствия. Их позицию поддержали адвокаты.

Рассмотрение дела отложили до 30 января из-за неявки потерпевшего. Сейчас в отношении рэпера действует мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.