Испанец попытался улететь с острова Тенерифе с телом умершей жены в инвалидной коляске

В аэропорту испанского острова Тенерифе задержали пассажира, который попытался пройти на посадку вместе с телом своей супруги, усадив её в инвалидную коляску. Об этом сообщает издание Diario de Avisos.

До прохождения досмотра ситуация не вызывала подозрений у сотрудников авиагавани. Тревогу забила работница службы безопасности, обратившая внимание, что дама не реагирует на обращения. Проверка показала, что женщина не дышит, а температура её тела значительно ниже нормы. После этого персонал вызвал охрану, гражданскую гвардию и судебно-медицинских экспертов.

По данным издания, мужчине около 80 лет. Пенсионер рассказал, что его супруга скончалась в аэропорту несколькими часами ранее. Мужчина также назвал администрацию терминала ответственной за произошедшее, связав смерть жены с условиями и инфраструктурой аэропорта.