Россиянам за ёлочные гирлянды на автомобилях грозит лишение прав — юрист

Водителям, которые украшают свои автомобили новогодними гирляндами, грозит суровая административная ответственность вплоть до лишения прав. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на автоюриста Льва Воропаева.

«Если лампочки-гирлянды красного цвета попадают на переднюю полусферу автомобиля, то собственнику автомобиля грозит лишение права управления от полугода до года за использование красных световых приборов на транспортном средстве», — отметил он.

По словам юриста, если же новогоднее украшение попадает на область госномера, то правоохранители могут квалифицировать это как использование предметов, ограничивающих регистрационный знак. За это предусмотрено наказание в виде лишения права управления до полутора лет.

