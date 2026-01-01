В Литве с 2026 года повышается пенсионный возраст

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Литве с 1 января 2026 года повышаются пенсии, пенсионный возраст и обязательный трудовой стаж. Об этом сообщает «Спутник Литва».

Теперь пенсионный возраст для мужчин и женщин в стране станет одинаковым — 65 лет. В 2025 году пенсионный возраст для мужчин был на два месяца короче, а для женщин – на четыре месяца.

В 2026 году обязательный трудовой стаж повысится до 34,5 лет, а в 2027 году — до 35 лет. Чтобы получить пенсию по старости, нужен минимальный трудовой стаж 15 лет.

В 2026 году средний размер пенсии в Литве увеличится на 12%. «Средняя пенсия по старости вырастет примерно на 80 евро и достигнет 750 евро, а средняя пенсия по старости для лиц с требуемым стажем вырастет на 90 евро, до 810 евро», — говорится в публикации.