В России повышена минимальная цена пачки сигарет

В России с 1 января введены новые минимальные цены на табачную продукцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Минсельхоза РФ.

«Министерством сельского хозяйства рассчитано значение единой минимальной цены табачной продукции в размере 153 рублей на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года», — говорится в сообщении.

Минимальная цена за 1 миллилитр жидкости для электронных сигарет в картридже (капсуле) составит 90 рублей. Стоимость 1 миллилитра жидкости для электронных сигарет во флаконе — 72 рубля, в одноразовом устройстве — 120 рублей.

Минимальная цена за 1 грамм бестабачных смесей для нагревания в упаковках массой не более 125 граммов теперь составляет 3 рубля. Для смесей в упаковках массой более 125 грамм — 2 рубля. Минимальная цена за 1 грамм продукции с нагреваемым табаком в 2026 году составляет не менее 24 рублей.