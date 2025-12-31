19:45

В России в полицию не планируют набирать мигрантов — МВД

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В МВД России опровергли информационные сообщения, будто в полицию решено набирать мигрантов. Об этом в среду, 31 декабря, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По её словам, некоторые телеграм-каналы неверно интерпретировали информацию об эксперименте «по апробации правил и условий осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации в порядке организованного набора». Ирина Волк напомнила, что действующее законодательство запрещает работникам полиции иметь гражданство или вид на жительство другой страны.

Ужесточение миграционных правил сократило выдачу иностранцам российских паспортов на 30,1%.

