Британская газета включила «Иронию судьбы» в список лучших новогодних фильмов

Британская газета Guardian включила советский художественный фильм режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» в свой список кинокартин, рекомендованных к просмотру перед новым годом. Об этом в среду, 31 декабря, сообщает РИА Новости.

«Сюжетная линия о праздничной неурядице, которую так любят режиссеры новогодних картин, оказалась ещё плодотворнее в более суровом советском контексте. Московский врач Женя (Андрей Мягков), который собирается жениться, после мальчишника по ошибке садится на самолет, вылетающий в Ленинград. Благодаря своеобразной советской архитектуре он, пьяный, засыпает в квартире по тому же адресу, где хрупкая Надя (Барбара Брыльска) собирается принять своего капризного жениха Ипполита (Юрий Яковлев, советский Джон Клиз)», отмечается в комментарии к фильму.

По мнению рецензента, ведущая пара по ходу сюжета «раздувает славянскую меланхолию» под аккомпанемент песни Микаэла Таривердиева, которую главный герой играет на гитаре.