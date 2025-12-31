В России бесплатный проезд по платным трассам для электрокаров продлят на 2026 год — правительство

ВКонтакте

Правительство России поддержало предложение продлить в 2026 году бесплатный проезд по платным трассам для электромобилей, которые произведены в стране. Об этом заявил первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров, сообщает в среду, 31 декабря, ТАСС.

По его словам, бесплатный проезд — один из стимулов для покупки электромобилей и поможет росту их производства в стране. По итогам 2025 года объём предоставленных льгот составил около 40,3 млн рублей, говорится в публикации.

«Поэтому мы приняли решение поддержать продление возможности бесплатного проезда по платным трассам для электромобилей, произведенных в нашей стране, на 2026 год», — отметил Денис Мантуров.

Он отметил, что эта мера поддержки также востребована таксопарками и операторами электрозарядных станций. В частности, обеспечение бесплатного проезда позволит поддержать выполнение инвестиционных программ таксомоторных парков по закупке отечественных электромобилей. Это также окажет стимул к расширению сети быстрых зарядных станций на платных дорогах.