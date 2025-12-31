В России в сельских почтовых отделениях начнут продавать лекарства

ВКонтакте

В отделениях «Почты России», которые распложены в сельских населённых пунктах, где нет аптек, разрешат продавать лекарства. Это следует из проекта постановления правительства РФ, подготовленного Минздравом, сообщает в среду, 31 декабря, РИА Новости.

Всего в перечень лекарственных препаратов, которые планируют продавать в почтовых отделениях, 132 позиции. Это лекарства для пищеварительного тракта и обмена веществ, крови и системы кроветворения, сердечно — сосудистой системы, дерматологические препараты, для мочеполовой системы и половые гормоны.

Также в перечень вошли противомикробные препараты системного действия, лекарства для костно-мышечной системы, нервной системы, дыхательной системы и органов чувств.