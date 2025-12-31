Президент Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Президент РФ Владимир Путин из Кремля обратился с новогодним обращением к жителям страны. Первыми его выступление в среду, 31 декабря, увидели жители регионов Дальнего Востока.

Глава государства отметил, что миллионы людей по всей России в эту новогоднюю ночь вместе с бойцами СВО верят в них и в победу страны.

«Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России, уверяю вас, вместе с вами в эту новогоднюю ночь, думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной, преданной любви к России. Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом, верим в вас и нашу победу», — сказал Путин в обращении.

Он заметил, что у каждого свои планы, особенные и неповторимые, но они неотделимы от судьбы Родины.

«Труд, успехи и достижения каждого из нас слагают новые главы её тысячелетней истории, а прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность Отечества, его развитие, его будущее», — подчеркнул глава государства.