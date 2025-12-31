Эксперты рассказали, какими услугами интересовались россияне в преддверие новогодних праздников

ВКонтакте

В преддверии Нового года россияне стремятся заранее закрыть бытовые и организационные вопросы, чтобы провести праздники без лишних хлопот. Об этом сообщают эксперты Авито Услуг.

Эксперты проанализировали динамику спроса на самые востребованные услуги в различных категориях в ноябре-декабре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Заметно вырос спрос на услуги, связанные с организацией праздников и мероприятий, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Авито Услуг, катание на снегоходах искали на 64% чаще, а аренду костюма — на 40%. Снять площадку для проведения утренника или корпоратива россияне планировали на 35% активнее, а оформить кэнди бар — на 22%. Интерес к оформлению залов увеличился на 19%, к аренде фотозоны — на 15%, а к выступлению артиста или музыканта — на 14% и 12% соответственно», — говорится в сообщении.

Россияне также уделяли больше внимания праздничному декору. Спрос на установку светодиодной ленты вырос на 48%, а уличных гирлянд — 19%. Более того, в ноябре-декабре увеличился в 3 раза интерес к герметизации оконных и межпанельных швов и в 2,8 раза — к укладке утеплителя. Эти процедуры помогают снизить теплопотери и защитить помещение от сквозняков и промерзания.

Многим россиянам было важно позаботиться об исправной работе домашней бытовой техники. Так, отполировать варочную панель планировали на 50% чаще, отремонтировать дверцы холодильников и духовок — на 40%, а сделать профессиональную чистку приборов — на 36%.

Вырос спрос и на бьюти-процедуры перед Новым годом. Экспресс-педикюр искали в 5,6 раза чаще, стрижку для ребёнка до пяти лет — в 5 раз, а сложную укладку коротких волос и SPA-уход для ног — в 4,8 раза.