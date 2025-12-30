В Мексике умер самый толстый человек в мире

ВКонтакте

В Мексике скончался самый толстый человек в мире. Хуану Педро Франко был 41 год. Об этом пишет El Universal.

«В последние дни его здоровье ухудшилось из-за почечной инфекции, которая прогрессировала и привела к системным осложнениям, что и стало причиной его смерти во время госпитализации», — рассказал лечащий врач гиганта Хосе Антонио Кастаньеда.

Франко являлся обладателем рекорда Гиннеса, как самый тяжёлый человек в мире. В 2017 году мужчина весил 595 кг. После этого он сел на средиземноморскую диету, перенёс две операции и скинул половину лишних килограммов.