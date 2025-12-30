За одну Кадышеву 5 Дмитриенко дают: кому из звёзд новогодний чёс по корпоративам приносит сказочные гонорары

ВКонтакте

Стоимость выступления Надежды Кадышевой на новогоднем корпоративе обойдётся в 50 млн рублей. Певица возглавила рейтинг самых дорогих артистов, пишет «Коммерсант».

По 20 млн рублей расходятся выступления под ёлочкой Филиппа Киркорова и группы «Ленинград». Вторую тройку сформировали Баста, «Руки вверх!» и «Звери». От 6 до 10 млн рублей исполняют свои хиты Ваня Дмитриенко, Zoloto и «Комната культуры».

При этом значительно в цене и одновременно в спросе прибавили коллективы, исполняющие чужой репертуар. Выступление кавер-группы обойдётся в миллион рублей в три раза дороже, чем те же самые ансамбли в любой другой сезон.