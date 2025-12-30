Страх осуждения и вина перед ребёнком: Валерия Ивлева рассказала подробности развода со знаменитым поваром

ВКонтакте

Жена знаменитого шеф-повара Константина Ивлева подвела итоги 2025 года, когда решила развестись с мужем. Об этом Валерия написала в своих соцсетях.

Пара объявила о расставании в начале октября. Брак Константина и Валерии, которая моложе его на 18 лет, не продержался и пяти лет. За это время у них родилась дочь Ника. Прошлый союз повара с женой Марией длился 23 года.

«Так, как было, я уже жить не могла. Ужасное чувство вины перед ребёнком. Страх осуждения близких. Страх одиночества, травма отверженности. В этом году включилось всё, что я гасила в себе многие годы. Переезд, развод. Отвалилось очень много людей. Выяснения отношений, делёжка, претензии, гнев, обида. Симбиоз невыносимых чувств будто выталкивал меня на новый уровень. Уровень, где я никогда себя больше не предам. Этот год подарил мне себя! Спасибо, 2025-й, за этот толчок! Я всё поняла, больше не надо! В 2026-м буду закреплять приобретённое», — написала Валерия Ивлева.