Минобороны Литвы планирует заминировать мосты на границах с Калининградской областью и Беларусью

Литва в рамках проекта «Балтийской линии обороны» планирует заминировать мосты на границе с Россией и Беларусью. Об этом сообщает LRT.

Решение по защите восточной границе стран НАТО было принято ещё в начале 2024 года. Проект рассчитан на подготовку к возможному вооружённому вторжению. В приграничных районах Литвы уже углубляют ирригационные каналы и оборудуют десятки пунктов хранения заграждений, в том числе противотанковых.