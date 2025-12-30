СМИ заявили о «самолёте-призраке» на направлении Стамбул — Екатеринбург, но позже всему нашлось объяснение

ВКонтакте

В СМИ появилась информация о том, что рейс U6-774 Стамбул — Екатеринбург якобы не существует и является «призрачным». Эти данные не соответствуют действительности. Об этом, ссылаясь на пресс-службу «Уральских авиалиний», пишут «Известия» во вторник, 30 декабря.

В компании пояснили, что сообщения о «самолёте-призраке», появившиеся в одном из популярных телеграм-каналов, не имеют под собой оснований. Рейс U6-774 за 29 декабря 2025 года действительно выполнялся, его номер не менялся, а вылет из аэропорта Стамбула состоялся в 06:19 после переноса на более позднее время.

Представители перевозчика уточнили, что самолёт, выполнявший рейс, прибыл в Стамбул с задержкой из-за неблагоприятных погодных условий — сильного ветра. В период ожидания пассажирам предоставили все услуги, положенные в таких случаях в соответствии с Федеральными авиационными правилами.