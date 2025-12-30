ФАС добилась, чтобы МТС снизил тарифы для абонентов до уровня апреля-мая 2024 года

ВКонтакте

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) добилась от МТС снижения тарифов для абонентов до уровня апреля–мая 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

25 декабря 2025 года оператор опубликовал на своём официальном сайте информацию для клиентов тарифных планов, по которым ранее произошло повышение цен. До 16 января 2026-го компания направит абонентам СМС с напоминанием о необходимости выбрать наиболее подходящий вариант в личном кабинете. МТС предложит семь альтернативных способов урегулирования ситуации. Среди них — возврат тарифов к уровню апреля–мая 2024 года, кэшбек в размере 8% от ежемесячных начислений в течение года, а также дополнительные пакеты минут, интернет-трафика и другие услуги.

В ФАС подчеркнули, что продолжат контролировать исполнение оператором обязательств в рамках ранее заключённого мирового соглашения.