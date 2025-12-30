С 2026 года в российском паспорте можно будет проставить шесть отметок

ВКонтакте

С 1 января 2026 года в паспорте гражданина России по желанию можно будет проставить до шести дополнительных отметок, в том числе — новый идентификатор Единого реестра населения. Об этом, ссылаясь на пресс-центр МВД РФ, пишет ТАСС во вторник, 30 декабря.

«В соответствии с пунктом 8 положения о паспорте гражданина РФ, по желанию гражданина РФ в паспорте проставляются следующие отметки: об идентификационном номере налогоплательщика (до 1 января 2026 года), о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ, сформированной в отношении гражданина РФ (с 1 января 2026 года)», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что такие отметки проставляют налоговые органы, МВД и его территориальные подразделения — при наличии соответствующих сведений. Также по желанию в паспорт могут внести данные о регистрации и расторжении брака — это делают органы ЗАГС, а также МВД и его территориальные органы.

Кроме того, в документ можно добавить сведения о детях — гражданах РФ младше 14 лет, а также информацию о ранее выданных паспортах. Эти отметки оформляют в подразделениях МВД.

Ещё одну отметку — о действительных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за границей, — можно поставить в МВД и многофункциональных центрах. Добровольно также разрешено указывать группу крови и резус-фактор. Такие данные вносят в государственных и муниципальных медицинских организациях.