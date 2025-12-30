На Земле 1 января произойдёт магнитная буря

ВКонтакте

У россиян возросла вероятность встретить новогоднюю ночь под северное сияние. На Солнце произошла серия вспышек, последствия которых можно будет ощутить ночью 1 января. Об этом предупредили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

«В результате вспышек в космос было выброшено облако плазмы средней величины, которому на путь от Солнца до Земли потребуется около 3 суток и которое, в итоге сможет задеть планету краем в ночь с 31 и 1 января», — представили свои расчёты учёные.

По предварительным оценкам сила космической непогоды составит 5 баллов из 10, то есть это минимально возможная буря уровня G1.