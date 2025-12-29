12-летний москвич обыграл чемпиона мира по шахматам в официальном турнире

ВКонтакте

12-летний москвич Сергей Склокин обыграл действующего чемпиона мира по шахматам индийца Гукеша Доммараджу. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 29 декабря.

Поединок состоялся в третьем туре мирового первенства по блицу, который проходит в столице Катара Дохе. Российский вундеркинд играл белыми фигурами и завершил матч на 80-м ходу. После трёх туров Склокин набрал максимальные 3 балла и занимает 12-е место в турнирной таблице с 3 очками.