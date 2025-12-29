ВКонтакте

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён считает, что отношения Страны утренней свежести и России начнут улучшаться. Об этом глава республики заявил РИА Новости во время общения с журналистами в президентской администрации.

«Похоже, что уже скоро отношения с Россией улучшатся», — сказал Ли Чжэ Мён.

Администрация главы республики 29 декабря спустя три с половиной года переехала в прежнее историческое здание в старом городе Сеула — комплекс Синего дома.