Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён считает, что отношения Страны утренней свежести и России начнут улучшаться. Об этом глава республики заявил РИА Новости во время общения с журналистами в президентской администрации.
«Похоже, что уже скоро отношения с Россией улучшатся», — сказал Ли Чжэ Мён.
Администрация главы республики 29 декабря спустя три с половиной года переехала в прежнее историческое здание в старом городе Сеула — комплекс Синего дома.
Южная Корея и Россия провели закрытые переговоры в Москве, темой стала ядерная программа КНДР.