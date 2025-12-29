Киев выпустил почти 100 беспилотников по резиденции президента РФ — Лавров

ВКонтакте

Киев выпустил 91 беспилотник дальнего действия по резиденции президента РФ в Новгородской области. Все воздушные цели были уничтожены. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в понедельник, 28 декабря.

По словам Лаврова, данных о пострадавших и ущербе от упавших обломков дронов не поступало.

«Обращаем внимание на то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Подобные безрассудные действия не останутся без ответа. Объекты для ответных ударов и время их нанесения вооружёнными силами России определены», — заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что после инцидента Россия не намерена выходить из процесса урегулирования украинского конфликта с Соединёнными Штатами, но при этом переговорная позиция России будет пересмотрена.

Вскоре после инцидента Владимир Путин созвонился с Дональдом Трампом и сообщил о ночной атаке. По словам президента США, попытка теракта — безумство, которого он не мог ожидать от главы Украины.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл детали нового телефонного разговора лидеров России и США: