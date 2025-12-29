Киев выпустил почти 100 беспилотников по резиденции президента РФ — Лавров

Киев выпустил 91 беспилотник дальнего действия по резиденции президента РФ в Новгородской области. Все воздушные цели были уничтожены. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в понедельник, 28 декабря.
По словам Лаврова, данных о пострадавших и ущербе от упавших обломков дронов не поступало.
«Обращаем внимание на то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Подобные безрассудные действия не останутся без ответа. Объекты для ответных ударов и время их нанесения вооружёнными силами России определены», — заявил Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что после инцидента Россия не намерена выходить из процесса урегулирования украинского конфликта с Соединёнными Штатами, но при этом переговорная позиция России будет пересмотрена.
Вскоре после инцидента Владимир Путин созвонился с Дональдом Трампом и сообщил о ночной атаке. По словам президента США, попытка теракта — безумство, которого он не мог ожидать от главы Украины.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл детали нового телефонного разговора лидеров России и США:
- Россия видит в предложениях Украины по урегулированию поле для интерпретаций, чтобы уклониться от обязательств;
- позиция России будет пересмотрена по целому ряду достигнутых ранее с США договорённостей и развязок в переговорах по Украине;
- Трамп проинформировал Путина о некоторых достигнутых командой Зеленского результатах;
- Путин в разговоре с Трампом подчеркнул, что Россия намерена плотно и плодотворно работать с США для поиска мира.