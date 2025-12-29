Угрозы и рукоприкладство: жена актёра из сериала «Счастливы вместе» в слезах объявила о разводе

ВКонтакте

Молодая жена Виктора Логвинова, который прославился ролью Гены Букина в ситкоме «Счастливы вместе», подала заявление на развод. Об этом сообщает StarHit.

Пара расписалась пять лет назад. Через год Мария Гуськова решила уйти от актёра, но вскоре супруги помирились. Однако, по словам девушки, проблемы никуда не делись.

Мария объявила о разводе в видео, которое она в слезах записала для своих подписчиков: «Я устала чувствовать себя в небезопасности, устала чувствовать себя как на пороховой бочке. Я устала бегать по психологам, психотерапевтам, реабилитационным центрам. Я устала критично сбрасывать вес. Сейчас я вешу около 38 кг. Я устала пить антидепрессанты, которые мне выписали в этом году, я устала чувствовать себя больной. Я устала бороться, я устала бежать за будущим, которого нет. Я устала биться за человека, который этого не достоин. Я развожусь! Я подала на развод! Я требую от своего мужа подписать заявление».

27-летняя девушка не стала скрывать, что Виктор Логинов неоднократно поднимал на неё руку. Супруг не хочет разводиться, поэтому угрожает Марии проблемами с карьерой и репутацией, а также расправой над ней и её родственниками.