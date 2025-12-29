Разведка Эстонии заявила, что взаимоотношения России и НАТО стали немного стабильнее

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Взаимоотношения России и НАТО стали немного стабильнее — Москва не намерена атаковать страны Прибалтики или альянса. Об этом, ссылаясь на главу Службы внешней разведки (СВР) Эстонии Каупо Росина, пишет ERR.

«Мы видим, что Россия изменила своё поведение в результате нашей реакции на различные инциденты, произошедшие в регионе в целом. Пока что ясно, что Россия уважает НАТО и в данный момент старается избегать любых публичных конфликтов», — подчеркнул Росин.

По его мнению, одна из основных задач Эстонии — сохранение существующего положения дел. Под «изменением поведения» имелись в виду инциденты с беспилотниками и самолётами в воздушном пространстве НАТО, возобновление которых Москве удалось предотвратить.