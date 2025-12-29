Сексолог назвал самую неприятную вещь, которая может случиться в интимной жизни пары

ВКонтакте

Самое неприятное в интимной жизни пары — это ситуации, когда секс начинают воспринимать как награду, которую нужно заслужить. Об этом, ссылаясь на сексолога Мати Вайнберга, пишет YnetNews.

«В идеале оба должны получать удовольствие при каждом половом акте, но в реальности бывает иначе, и секс становится частью системы наказаний и вознаграждений. В этом случае тот, кто инициирует близость, оказывается в зависимом положении», — считает Вайнберг.

По мнению сексолога, чаще интимной жизнью манипулируют женщины, но и мужчины нередко такое практикуют. Подобная динамика в отношениях демонстрирует наличие неразрешённых проблем. Чтобы справиться с ними, эксперт посоветовал откровенно поговорить друг с другом и постараться найти компромисс.