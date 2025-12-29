15:07

Некоторых российских студентов избавят от бумажных удостоверений и зачёток

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении электронного студенческого билета и зачётной книжки. Об этом сообщает РИА Новости

Нововведения коснутся студентов ординатуры, ассистентов-стажёров, а также аспирантов вузов и научных организаций. Они будут получать информацию через портал «Госуслуги» и мессенджер МАХ. Зачётные книжки также будут доступны в электронной информационно-образовательной среде университетов. 

Бумажные носители останутся у студентов ведомственных организаций, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

В 2023 году в Минцифры предложили дать студентам возможность подтверждать обучение в вузах через «Госуслуги». 

