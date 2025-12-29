Некоторых российских студентов избавят от бумажных удостоверений и зачёток

ВКонтакте

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении электронного студенческого билета и зачётной книжки. Об этом сообщает РИА Новости.

Нововведения коснутся студентов ординатуры, ассистентов-стажёров, а также аспирантов вузов и научных организаций. Они будут получать информацию через портал «Госуслуги» и мессенджер МАХ. Зачётные книжки также будут доступны в электронной информационно-образовательной среде университетов.

Бумажные носители останутся у студентов ведомственных организаций, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.