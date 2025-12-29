Ждать ли очередных магнитных бурь: на Солнце зафиксировали три сильные вспышки

ВКонтакте

На Солнце зафиксировали сразу три сильные вспышки класса M, которые могут стать причиной очередных магнитных бурь. Об этом сообщили на сайте лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в понедельник, 29 декабря.

Первая вспышка произошла вскоре после полуночи — с 00:03 до 00:23 по московскому времени. Максимальная активность пришлась на 00:13.

Вторая вспышка оказалась самой продолжительной. Она началась в 01:01 и длилась до 01:54 мск, достигнув пика в 01:39. Её мощность составила M4.2. В лаборатории уточнили, что по интенсивности она оказалась немного слабее вспышки, зарегистрированной в ночь на 28 декабря.

Третью вспышку класса M зафиксировали в период с 02:57 до 03:07 мск, максимальное значение наблюдалось в 03:02.

Кроме того, утром специалисты отметили ещё одну, менее мощную вспышку класса C. Она произошла в 06:05 мск.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности их рентгеновского излучения в диапазоне 1–8 ангстрем на классы: A, B, C, M и X, где X — самый мощный, а A — самый слабый. Каждый последующий класс в 10 раз мощнее предыдущего, с подклассами от 1 до 9 (например, M1, M2, M9), которые обозначают интенсивность внутри класса. Эти классы определяют потенциальное воздействие на Землю, от незначительных помех (A, B) до сильных геомагнитных бурь и сбоев связи (M, X).