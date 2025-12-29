В России увеличат штрафы за перевозку детей без автокресел

ВКонтакте

В России штраф для водителей за перевозку детей без автокресел увеличат с 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на портале правовой информации в понедельник, 29 декабря.

Изменения внесли в ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. Для должностных лиц штраф вырастет до 50 тыс. руб., для юридических — до 200 тыс. руб. Самозанятых таксистов за нарушение правил перевозки детей будут штрафовать как должностных лиц.