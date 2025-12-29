«Мисс Россия — 2022» призналась, что её похитили на Бали и пытались изнасиловать

ВКонтакте

Победительница конкурса «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова рассказала, что во время пребывания на Бали стала жертвой похищения и попытки сексуального насилия. Об этом пишет «Стархит» в понедельник, 29 декабря.

По словам 25-летней модели, сейчас с ней всё в порядке. Она уже обратилась в местную полицию и заявила, что не собирается оставлять ситуацию без последствий.

«Думаю, стоит рассказать, что со мной произошло. Потому что таких случаев достаточно много. Я весь день провела в полиции. Меня пытались здесь изнасиловать. Это пытался сделать восточный мужчина. Я искала переводчика, писала рапорт в полицию. Вот так. Этот человек держал меня у себя на вилле, он отобрал у меня телефон», — рассказала Линникова.

Анна уточнила, что на Бали действуют жёсткие законы в сфере насилия и хорошо выстроена система защиты женщин. Линникова надеется, что дело будет доведено до конца. По её словам, возможными мерами наказания могут стать депортация или тюремный срок для подозреваемого.

Модель также заявила, что считает важным говорить о подобных ситуациях публично, чтобы поддержать других женщин, столкнувшихся с насилием. Она добавила, что после публикации получила сотни сообщений от женщин с похожими историями и призвала не молчать о таких случаях и обращаться за помощью.