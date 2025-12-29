12:34

Учёные выяснили, какие черты характера приводят людей к зависимости от секса

  1. Россия и мир
Автор:

Зависимость от секса чаще всего встречается у неуверенных в себе людей с тревожным типом привязанности, склонных к импульсивности и самокритике. Результаты исследования учёных из Римского университета «Сапиенца» опубликовали в журнале Sexual Health & Compulsivity

Гиперсексуальность для некоторых людей становится способом справиться со скукой, одиночеством, тревогой и депрессией. Однако такое «лечение» может привести к зависимости и усугублению проблем. 

В качестве эксперимента учёные собрали группу из 562 добровольцев, большую часть которой составили женщины около 30 лет. Оказалось, что 13% респондентов решают свои психологические проблемы через интимные отношения, нуждаются в социальном одобрении, плохо контролируют своё поведение, критикуют себя, страдают от постоянного чувства стыда, вины, а также депрессии и тревожных расстройств. 

Результаты исследования хотят подтвердить с помощью других опросов и использовать в лечении психических заболеваний.  

Ещё одним признаком сексоголика, по мнению клинического психолога Натальи Шестаковой, считаются навязчивые мысли об интиме, даже в моменты, когда его не хочется. 

3 018
Наука
Как будут работать в январские праздники калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны
Читать