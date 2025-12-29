Частое взаимодействие с ИИ способствует развитию психозов — исследование

ВКонтакте

Регулярное общение с чат-ботами может быть связано с развитием психозов. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исследование психиатров.

По данным издания, специалисты проанализировали десятки клинических случаев, в которых у пациентов после длительного взаимодействия с искусственным интеллектом появлялись признаки психоза. Речь идёт о галлюцинациях, дезорганизованном мышлении и стойких бредовых убеждениях.

Психиатр Калифорнийского университета в Сан-Франциско Кит Саката сообщил, что лично лечил 12 пациентов, которых госпитализировали с таким диагнозом после активного общения с чат-ботами. По его словам, сама технология не обязательно напрямую провоцирует бред, однако способна постепенно формировать замкнутый цикл бессмысленной информации, в котором ИИ соглашается с любыми словами и идеями пользователя.

Официального диагноза «вызванный ИИ психоз» в медицине пока не существует. Тем не менее врачи уже используют этот термин в рабочем порядке для описания пациентов, которые активно пользовались чат-ботами и затем столкнулись с тяжёлыми психическими симптомами.

Специалисты отмечают, что стали включать вопросы об использовании ИИ в стандартную работу с пациентами и призывают продолжить исследования, чтобы точнее оценить возможные риски таких технологий для психического здоровья.