Американский нейрохирург очнулся после комы и рассказал, что видел на «том свете»

Нейрохирург и преподаватель Гарвардской медицинской школы Эбен Александер вышел из комы и рассказал, как на «том свете» гулял по сказочной долине. Об этом сообщает Daily Mail.

В 2008 году врач заболел вирусным менингитом. Из-за серьёзных осложнений его решили ввести в искусственную кому, в которой он провёл семь дней. Очнувшись, он рассказал, как его сознание перенеслось в «первобытную мглу», а затем в «потусторонний мир», похожий на рай.

По долине с водопадами его сопровождала голубоглазая женщина, которая общалась с ним телепатически. «Я ощущал себя частичкой осознания на крыле бабочки, среди пульсирующих роев из миллионов других бабочек», — вспоминает Эбен Александер.

Уточняется, что мужчина вырос в приёмной семье, а биологических родителей нашёл через несколько месяцев после случившегося. От них он узнал о существовании сестры по имени Бетси, которая скончалась за несколько лет до его комы. Увидев её фотографию, Эбен узнал в ней свою райскую спутницу.