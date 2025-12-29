Обязывать сотрудников переходить в MAX и угрожать за неповиновение штрафом незаконно — юрист

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Работодатель не может заставить сотрудника установить мессенджер МАХ и угрожать ему штрафом за неповиновение. Своим мнением юрист Алёна Селина поделилась в разговоре с журналистами на еженедельном стриме «Дом Советов».

«Личный телефон сотрудника — это его частная собственность. Работодатель не имеет права распоряжаться или требовать установки какого-либо приложения без добровольного согласия сотрудника на это. Неоднократно в Минцифры РФ утверждали, что использование мессенджера МАХ является добровольным. Принудительная установка создаёт риски утечки не только служебной, но и личной информации, за последствия которой работодатель ответственности не несёт», — пояснила юрист.

Для подобных нововведений начальство должно вносить официальные правки в нормативно-правовой акт и трудовой договор. Если сотрудник отказывается подписывать эти документы, то ему должны либо предоставить корпоративное устройство, либо компенсировать расходы на приобретение такой техники. Однако даже в таком случае работодатель обязан взять в письменной форме добровольное согласие на использование персональных данных.

Отказ от установки любого приложения или ПО, по словам Алёны Селиной, не является поводом для лишения премии, зарплаты или увольнения: «Это легко оспорить в суде. Суд не только восстановит работника в должности, но и работодатель должен будет оплатить компенсацию за всё время вынужденного прогула, в том числе судебные издержки».